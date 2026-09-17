S&P 500-Wert Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren verdient

Das Marathon Petroleum-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 153.81 USD. Bei einem Marathon Petroleum-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.502 Marathon Petroleum-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’691.11 USD, da sich der Wert eines Marathon Petroleum-Anteils am 16.09.2026 auf 413.92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 169.11 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Marathon Petroleum belief sich zuletzt auf 115.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch