Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Marathon Petroleum-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Marathon Petroleum-Anteile bei 181.69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.550 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 399.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219.85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 119.85 Prozent angewachsen.
Marathon Petroleum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 111.45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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