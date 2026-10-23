S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&T Bank von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem M&T Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 159.88 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die M&T Bank-Aktie investiert hat, hat nun 0.625 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 222.83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139.37 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 39.37 Prozent.

Der Marktwert von M&T Bank betrug jüngst 31.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch