S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&T Bank von vor 3 Jahren verdient

Die M&T Bank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das M&T Bank-Papier an diesem Tag 122.66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die M&T Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 81.526 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (218.65 USD), wäre das Investment nun 17’825.70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.26 Prozent vermehrt.

M&T Bank wurde am Markt mit 31.28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch