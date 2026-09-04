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M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049

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Lukrative M&T Bank-Investition? 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in M&T Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

M&T Bank
194.28 CHF 1.09%
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Am 04.09.2016 wurde das M&T Bank-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 117.34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das M&T Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 85.222 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (240.06 USD), wäre die Investition nun 20’458.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 104.58 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von M&T Bank belief sich zuletzt auf 33.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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