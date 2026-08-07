S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 07.08.2016 wurde das M&T Bank-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 117.20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das M&T Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.532 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (250.14 USD), wäre die Investition nun 2’134.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 113.43 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von M&T Bank belief sich zuletzt auf 36.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch