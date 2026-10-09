S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&T Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die M&T Bank-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die M&T Bank-Anteile bei 188.04 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das M&T Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.318 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’156.99 USD, da sich der Wert eines M&T Bank-Papiers am 08.10.2026 auf 217.56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.70 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte M&T Bank einen Börsenwert von 31.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch