M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&T Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in M&T Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die M&T Bank-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die M&T Bank-Anteile bei 188.04 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das M&T Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.318 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’156.99 USD, da sich der Wert eines M&T Bank-Papiers am 08.10.2026 auf 217.56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.70 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte M&T Bank einen Börsenwert von 31.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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