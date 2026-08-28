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M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049

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Investmentbeispiel 28.08.2026 16:02:20

S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&T Bank von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen M&T Bank-Investment verdienen können.

M&T Bank
192.64 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

Am 28.08.2021 wurde das M&T Bank-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren M&T Bank-Anteile 142.18 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.033 M&T Bank-Papiere. Die gehaltenen M&T Bank-Aktien wären am 27.08.2026 1’678.72 USD wert, da der Schlussstand 238.68 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67.87 Prozent vermehrt.

Am Markt war M&T Bank jüngst 34.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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