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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&T Bank von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen M&T Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das M&T Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die M&T Bank-Aktie letztlich bei 143.71 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die M&T Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 69.585 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 215.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’995.48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49.95 Prozent vermehrt.
M&T Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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