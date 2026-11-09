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09.11.2026 10:02:21
S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lyondellbasell Industries von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Lyondellbasell Industries-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Lyondellbasell Industries-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 91.85 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investierten, hätten nun 10.887 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 60.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 661.08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33.89 Prozent.
Insgesamt war Lyondellbasell Industries zuletzt 19.66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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