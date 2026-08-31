S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lyondellbasell Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde die Lyondellbasell Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78.89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.268 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lyondellbasell Industries-Aktie auf 63.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.71 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 80.71 USD entspricht einer negativen Performance von 19.29 Prozent.

Lyondellbasell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch