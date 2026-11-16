S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Am 16.11.2021 wurde das Lyondellbasell Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Lyondellbasell Industries-Aktie an diesem Tag bei 93.00 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107.527 Lyondellbasell Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 64.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’927.96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30.72 Prozent verkleinert.

Lyondellbasell Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20.84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch