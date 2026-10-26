S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Lyondellbasell Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Lyondellbasell Industries-Papier bei 80.35 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 124.456 Lyondellbasell Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 8’270.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66.45 USD belief. Damit wäre die Investition um 17.30 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 21.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch