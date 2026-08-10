S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lyondellbasell Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lyondellbasell Industries-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Lyondellbasell Industries-Aktie bei 49.06 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.038 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 121.46 USD, da sich der Wert einer Lyondellbasell Industries-Aktie am 07.08.2026 auf 59.59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21.46 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Lyondellbasell Industries einen Börsenwert von 19.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch