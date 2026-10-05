Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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05.10.2026 10:02:19
S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lyondellbasell Industries von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lyondellbasell Industries-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde die Lyondellbasell Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 49.47 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investierten, hätten nun 202.143 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’841.52 USD, da sich der Wert einer Lyondellbasell Industries-Aktie am 02.10.2026 auf 58.58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.42 Prozent vermehrt.
Lyondellbasell Industries wurde am Markt mit 18.97 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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