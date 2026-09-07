S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lyondellbasell Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lyondellbasell Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 55.08 USD. Bei einem Lyondellbasell Industries-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.155 Lyondellbasell Industries-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Lyondellbasell Industries-Anteile wären am 04.09.2026 1’153.23 USD wert, da der Schlussstand 63.52 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.32 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch