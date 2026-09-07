Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Lyondellbasell Industries-Einstieg?
|
07.09.2026 10:02:28
S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lyondellbasell Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Lyondellbasell Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Lyondellbasell Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 55.08 USD. Bei einem Lyondellbasell Industries-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.155 Lyondellbasell Industries-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Lyondellbasell Industries-Anteile wären am 04.09.2026 1’153.23 USD wert, da der Schlussstand 63.52 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.32 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lyondellbasell Industries N.V.
Analysen zu Lyondellbasell Industries N.V.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.