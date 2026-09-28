Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lumentum von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lumentum-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Lumentum-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lumentum-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160.75 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Lumentum-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.221 Lumentum-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (941.65 USD), wäre die Investition nun 5’857.85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 485.79 Prozent gesteigert.
Lumentum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84.34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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