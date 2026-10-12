S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lumentum-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 12.10.2021 wurde die Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lumentum-Anteile an diesem Tag 84.62 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.182 Lumentum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lumentum-Aktie auf 1’103.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’303.89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’203.89 Prozent.

Der Börsenwert von Lumentum belief sich jüngst auf 99.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch