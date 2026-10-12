Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lumentum-Anlage im Blick
|
12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lumentum-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Lumentum-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 12.10.2021 wurde die Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lumentum-Anteile an diesem Tag 84.62 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.182 Lumentum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lumentum-Aktie auf 1’103.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’303.89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’203.89 Prozent.
Der Börsenwert von Lumentum belief sich jüngst auf 99.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
|
16:02
|S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lumentum-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.