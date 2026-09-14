Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lumentum-Investment von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Lumentum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 14.09.2021 wurde das Lumentum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 85.91 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Lumentum-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116.401 Lumentum-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 107’907.11 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Papiers am 11.09.2026 auf 927.03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 979.07 Prozent.
Alle Lumentum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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