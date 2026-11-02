S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lumentum-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 40.45 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Lumentum-Aktie investiert hat, hat nun 2.472 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lumentum-Papiers auf 840.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’078.37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’978.37 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Lumentum einen Börsenwert von 76.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch