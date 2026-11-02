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|Lukrative Lumentum-Investition?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lumentum-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lumentum-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 40.45 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Lumentum-Aktie investiert hat, hat nun 2.472 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lumentum-Papiers auf 840.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’078.37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’978.37 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Lumentum einen Börsenwert von 76.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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