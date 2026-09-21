Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Lumentum-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Lumentum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lumentum-Anteile an diesem Tag bei 40.32 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.480 Lumentum-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’308.80 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Papiers am 18.09.2026 auf 930.91 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2’208.80 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Lumentum belief sich zuletzt auf 83.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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