Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lowes Companies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Lowes Companies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lowes Companies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Lowes Companies-Aktie bei 259.81 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 38.490 Lowes Companies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’547.05 USD, da sich der Wert eines Lowes Companies-Anteils am 22.09.2026 auf 196.08 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’547.05 USD entspricht einer negativen Performance von 24.53 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lowes Companies bezifferte sich zuletzt auf 106.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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