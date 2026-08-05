Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Lowes Companies-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die Lowes Companies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Lowes Companies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 223.12 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lowes Companies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.482 Lowes Companies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 977.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218.08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2.26 Prozent verkleinert.
Lowes Companies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 118.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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