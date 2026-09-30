Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Lowes Companies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lowes Companies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Lowes Companies-Aktie bei 207.84 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hat, hat nun 0.481 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lowes Companies-Papiers auf 187.26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90.10 USD wert. Mit einer Performance von -9.90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Lowes Companies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 105.35 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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