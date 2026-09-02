S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Lowes Companies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 232.51 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 43.009 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’603.93 USD, da sich der Wert eines Lowes Companies-Anteils am 01.09.2026 auf 200.05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 13.96 Prozent verkleinert.

Alle Lowes Companies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 115.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch