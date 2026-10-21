Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lowes Companies von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lowes Companies-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Lowes Companies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 245.27 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hat, hat nun 0.408 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 80.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198.53 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -19.06 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lowes Companies eine Marktkapitalisierung von 110.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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