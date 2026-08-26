S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lowes Companies von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Lowes Companies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 258.33 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Lowes Companies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.871 Lowes Companies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 214.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 830.72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.93 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Lowes Companies betrug jüngst 121.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch