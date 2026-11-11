S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 11.11.2016 wurde die Lowes Companies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 69.73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.434 Lowes Companies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 332.53 USD, da sich der Wert einer Lowes Companies-Aktie am 10.11.2026 auf 231.87 USD belief. Damit wäre die Investition um 232.53 Prozent gestiegen.

Lowes Companies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 129.44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch