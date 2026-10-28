S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Lowes Companies-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 183.62 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 5.446 Lowes Companies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lowes Companies-Aktie auf 198.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’079.29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7.93 Prozent.

Am Markt war Lowes Companies jüngst 111.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch