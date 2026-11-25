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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Lowes Companies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 25.11.2023 wurde die Lowes Companies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 199.07 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Lowes Companies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50.234 Lowes Companies-Aktien. Die gehaltenen Lowes Companies-Anteile wären am 24.11.2026 11’605.97 USD wert, da der Schlussstand 231.04 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.06 Prozent gesteigert.
Alle Lowes Companies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 126.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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