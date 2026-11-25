Am 25.11.2023 wurde die Lowes Companies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 199.07 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Lowes Companies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50.234 Lowes Companies-Aktien. Die gehaltenen Lowes Companies-Anteile wären am 24.11.2026 11’605.97 USD wert, da der Schlussstand 231.04 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.06 Prozent gesteigert.

Alle Lowes Companies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 126.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch