S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Loews-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Loews-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Loews-Anteile bei 97.24 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Loews-Aktie investiert hat, hat nun 102.838 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’977.99 USD, da sich der Wert eines Loews-Anteils am 21.09.2026 auf 106.75 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 9.78 Prozent.

Der Börsenwert von Loews belief sich zuletzt auf 22.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch