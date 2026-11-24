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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Loews-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Loews-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Loews-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Loews-Aktie an diesem Tag bei 69.30 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Loews-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144.300 Loews-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’893.22 USD, da sich der Wert eines Loews-Papiers am 23.11.2026 auf 110.14 USD belief. Damit wäre die Investition 58.93 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Loews betrug jüngst 22.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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