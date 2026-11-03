S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Loews-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Loews-Anteile an diesem Tag 57.39 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 174.246 Loews-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 111.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’400.59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94.01 Prozent angezogen.

Am Markt war Loews jüngst 22.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch