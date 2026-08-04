Loews Aktie 948190 / US5404241086
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Loews-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 04.08.2023 wurde die Loews-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62.92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Loews-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15.893 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’847.58 USD, da sich der Wert einer Loews-Aktie am 03.08.2026 auf 116.25 USD belief. Mit einer Performance von +84.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Loews belief sich zuletzt auf 23.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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