S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lockheed Martin von vor einem Jahr verdient

Am 21.09.2025 wurde die Lockheed Martin-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lockheed Martin-Aktie 472.94 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Lockheed Martin-Aktie investierten, hätten nun 2.114 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’127.80 USD, da sich der Wert eines Lockheed Martin-Papiers am 18.09.2026 auf 533.38 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.78 Prozent vermehrt.

Lockheed Martin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 123.03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch