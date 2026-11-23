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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lockheed Martin von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Lockheed Martin-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Lockheed Martin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lockheed Martin-Aktie betrug an diesem Tag 450.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Lockheed Martin-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.220 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’255.55 USD, da sich der Wert eines Lockheed Martin-Anteils am 20.11.2026 auf 565.50 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 25.56 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lockheed Martin eine Marktkapitalisierung von 129.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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