Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lockheed Martin von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lockheed Martin-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Lockheed Martin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lockheed Martin-Anteile betrug an diesem Tag 347.75 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Lockheed Martin-Aktie investierten, hätten nun 0.288 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 505.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145.34 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45.34 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Lockheed Martin eine Börsenbewertung in Höhe von 116.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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