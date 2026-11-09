S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Lockheed Martin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lockheed Martin-Anteile bei 253.46 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Lockheed Martin-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39.454 Lockheed Martin-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’373.55 USD, da sich der Wert eines Lockheed Martin-Papiers am 06.11.2026 auf 567.08 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 123.74 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lockheed Martin einen Börsenwert von 131.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch