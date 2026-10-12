S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 10 Jahren eingefahren

Die Lockheed Martin-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 232.10 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lockheed Martin-Aktie investiert, befänden sich nun 4.308 Lockheed Martin-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’195.56 USD, da sich der Wert einer Lockheed Martin-Aktie am 09.10.2026 auf 509.59 USD belief. Mit einer Performance von +119.56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Lockheed Martin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch