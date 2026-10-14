Live Nation Entertainment Aktie 2399470 / US5380341090
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Live Nation Entertainment-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Live Nation Entertainment-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Live Nation Entertainment-Papier an diesem Tag 152.83 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.543 Live Nation Entertainment-Papiere. Die gehaltenen Live Nation Entertainment-Anteile wären am 13.10.2026 1’120.98 USD wert, da der Schlussstand 171.32 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’120.98 USD entspricht einer Performance von +12.10 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Live Nation Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 39.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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