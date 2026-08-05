Live Nation Entertainment Aktie 2399470 / US5380341090
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Live Nation Entertainment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Live Nation Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Live Nation Entertainment-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84.76 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 1.180 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Live Nation Entertainment-Papiers auf 183.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216.73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 116.73 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Live Nation Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 42.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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