Am 18.11.2023 wurden Live Nation Entertainment-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Live Nation Entertainment-Papier bei 89.60 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.116 Live Nation Entertainment-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (176.30 USD), wäre das Investment nun 196.76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +96.76 Prozent.

Alle Live Nation Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch