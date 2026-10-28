S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Live Nation Entertainment-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Live Nation Entertainment-Anteile betrug an diesem Tag 100.44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Live Nation Entertainment-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.996 Live Nation Entertainment-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 171.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171.97 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 71.22 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Live Nation Entertainment eine Marktkapitalisierung von 40.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch