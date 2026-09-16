Live Nation Entertainment Aktie 2399470 / US5380341090
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr rentiert?
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Live Nation Entertainment-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Live Nation Entertainment-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Live Nation Entertainment-Aktie an diesem Tag bei 170.42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Live Nation Entertainment-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.587 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99.89 USD, da sich der Wert einer Live Nation Entertainment-Aktie am 15.09.2026 auf 170.24 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 0.11 Prozent.
Live Nation Entertainment markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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