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Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

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Profitables Linde-Investment? 06.10.2026 10:02:12

S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Linde-Aktien gewesen.

Linde
401.94 CHF 0.85%
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Linde-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Linde-Anteile bei 373.54 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Linde-Aktie investiert hat, hat nun 26.771 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (482.38 USD), wäre die Investition nun 12’913.74 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’913.74 USD entspricht einer Performance von +29.14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Linde belief sich zuletzt auf 221.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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