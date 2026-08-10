S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lennar von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Lennar-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Lennar-Aktie an diesem Tag bei 105.72 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94.589 Lennar-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’340.90 USD, da sich der Wert eines Lennar-Papiers am 07.08.2026 auf 88.18 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16.59 Prozent abgenommen.

Lennar war somit zuletzt am Markt 21.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch