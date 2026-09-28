Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lennar von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in Lennar eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Lennar-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 114.20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lennar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.876 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 71.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82.15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28.06 Prozent eingebüsst.
Lennar war somit zuletzt am Markt 19.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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