S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lennar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 14.09.2016 wurde die Lennar-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44.00 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Lennar-Aktie investiert hat, hat nun 22.727 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 79.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’809.08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 80.91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lennar eine Marktkapitalisierung von 19.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch