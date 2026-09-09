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Leidos Holdings Aktie 22313709 / US5253271028

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Leidos-Investment im Blick 09.09.2026 16:02:30

S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leidos von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leidos-Einstiegs gewesen.

Leidos Holdings
105.57 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Leidos-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 179.03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55.857 Leidos-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Leidos-Aktie auf 129.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’218.90 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 7’218.90 USD, was einer negativen Performance von 27.81 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Leidos betrug jüngst 16.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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