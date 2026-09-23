S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leidos von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Leidos-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 93.03 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.749 Leidos-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’325.49 USD, da sich der Wert eines Leidos-Anteils am 22.09.2026 auf 123.31 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32.55 Prozent gesteigert.

Der Leidos-Wert an der Börse wurde auf 16.05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch